Анестезия не сработала: во время родов Нюши случилось непредвиденное

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, теперь уже дважды мама.

Первую дочь звезда родила осенью 2018 года, а в прошлом декабре у Нюши появился сын. Таким образом певица уже дважды прошла через родовые муки и может смело делиться своим опытом с другими женщинами.

В своем инстаграм-аккаунте Нюша рассказала, что оба раза ее супруг Игорь Сивов присутствовал на родах. Во время первой беременности жены мужчина очень сомневался и сначала даже был против. Впрочем, позже он изменил свое мнение и решил принять участие в процессе. Это решение было очень правильным, ведь Сивов оказался нужен Нюше как никто другой.

Дело в том, что во время родов случилось непредвиденное – эпидуральная анестезия не сработала. Тогда муж Нюши стал чисто интуитивно помогать супруге правильно дышать, чтобы "вырулить в гипнороды". В результате благодаря помощи супруга у роженицы все получилось: 16 часов пролетели как один, и молодые родители вместе встретили свою малышку.

Как призналась Нюша поклонницам, во второй раз все произошло гораздо быстрее и проще. При рождении сына Сивов тоже был рядом с женой и уже умело перерезал пуповину новорожденному.

Сыну Шурочкиной скоро исполнится два месяца, но звезда все еще не рассказала фанатам, как они назвали наследника. При этом первое фото с малышом певица Нюша показала практически сразу после счастливого события.