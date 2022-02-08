Известный музыкант влип в громкий скандал: Кинул человека

Полиция начала проверку руководства оркестра после обвинения в мошенничестве.

Крупный скандал произошел в музыкальной сфере. Руководителей оркестра имени Светланова обвинили в мошенничестве. По словам агента, его кинули на деньги и не оплатили работу. Организатор заявил, что устроил музыкантам концерт в Японии и Москве, однако гонорар так и не получил. Полюбовно конфликт решить не удалось, так что теперь заниматься этим будут правоохранительные органы.

Пока что не понятно, кто именно из руководства замешан в мошенничестве, в этом будет разбираться полиция. Но сообщается, что обязательства были нарушены дважды – в 2016 и 2018 годах. По мнению следствия, организатор свою часть сделки выполнил – оркестр дал концерты успешно. Однако денег за работу не последовало.

По сообщению источников, агенту обещали заплатить десять процентов от выручки за гастроли. Если говорить точнее, то это около миллиона российских рублей. Не сумев добиться ответа ответа от руководства оркестра, пострадавший обратился в прокуратуру.

Напомним, что в последнее время в мошенничестве обвиняли актрису Анастасию Макееву. Так, к ней обратилась мать, у которой ребенок болен онкологией. По слухам, артистка взяла у несчастной женщины шестьдесят тысяч рублей и посоветовала наладить отношения с отцом ребенка. Якобы именно в этом нужно искать исцеления.