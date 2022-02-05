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Шоу-бизнес
"Небо и земля": Перекроенная хирургами Самойлова ужаснула лицом без макияжа

"Небо и земля": Перекроенная хирургами Самойлова ужаснула лицом без макияжа

Инстадива Оксана Самойлова показала себя настоящей. Кожа жены Джигана покрылась пятнами.
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Блогерша, бизнес-леди и мать четверых детей Оксана Самойлова с помощью современных медтехнологий сделала из себя куклу. На старых фото многолетней давности она выглядит совсем обыкновенной брюнеткой с множеством изъянов. Теперь же она пышногрудая модель с накаченными губами, точеной талией и подтянутой кожей. Как минимум дважды женщину перекроили хирурги. Она не раз оперировалась ради красивого бюста.

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 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

В "Инстаграм" знаменитость продвигает собственную линию косметики. Она уверяет, что поддерживает красоту только собственной уходовой продукцией. Иногда, чтобы побудить народ покупать недешевые средства, звезда идет на хитрость.

31 января Оксана Самойлова вернулась из продолжительного отпуска и увидела в зеркале уродливую кожу. Лицо блогерши покрылось многочисленными пигментными пятнами, его цвет стал коричневато-бурым, а под глазами у знаменитости стали просвечиваться темные вены.

Оксана Самойлова. Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana

Брюнетка сняла себя на видео без макияжа, но сразу показывать его фанатам не решилась. Запись народ увидел только через четыре дня. Люди ужаснулись и не сразу поверили своим глазам.

А далее Оксана Самойлова применила маркетинговый ход — записала другое видео, якобы после использования пилингов своей фирмы. Естественно, звезда выглядела на ролике совсем иначе, будто ее подменили. "Осталась еще легкая пигментация, несколько точек, но это небо и земля!" — заявила бизнес-леди.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 15:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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