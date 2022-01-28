Джиган набросился с "камнем" на визжащую жену: Прямо при детях

Рэп-исполнитель Джиган и его жена Оксана Самойлова путешествуют круглый год. Они не скрывают, что зарабатывают очень много для такого отдыха. Уже почти месяц семья перемещается по роскошным виллам на берегу океана и летает на личном вертолете.
Четверо детей сопровождают Джигана и Оксану Самойлову в этом отпуске. Школьницы Ариэла и Лея учатся дистанционно, поэтому успевают веселиться с родней. А маленькая Майя и совсем крошечный Давид ничем не заняты и просто познают радости богатой жизни.
У семейства так много денег, что при любом удобном случае они устраивают праздники. Инициатор — Оксана Самойлова, а Джиган просто угождает своей спутнице. Так он замаливает грешки: в 2020 году измены рэпера чуть не разрушили брак.
Через пару недель настанет День всех влюбленных, и звездная чета собирается его отмечать. Уже вовсю идет подготовка. Прямо на пляже, на глазах у детей супруги устроили соревнование в игре "Камень, ножницы, бумага". Согласно условиям, победитель получает на праздник сюрприз от проигравшего.
Поначалу Оксана Самойлова переживала, что продует. Звезда визжала после каждого промаха. В итоге Джиган набросился на нее с "камнем" и катастрофически ошибся. Теперь ему придется снова удивлять возлюбленную подарком.