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Шоу-бизнес
"Получаю пенсию и надбавку": Онкобольной Николаев рассекретил доходы

"Получаю пенсию и надбавку": Онкобольной Николаев рассекретил доходы

Ведущий программы "Утренняя звезда" Юрий Николаев хорошо получает. Он рассказал, сколько денег ему перечисляет государство.
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Уже много лет смертельное заболевание мешает жить знаменитому ведущему. Но несмотря на рак, Юрий Николаев продолжает работать на Первом канале. В итоге доход у мужчины складывается весьма неплохой. Зарплата и государственные выплаты позволяют ему жить с комфортом. Народный артист в шоколаде — имеет сразу несколько источников финансов.

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Сотрудники телеграм-канала "Абzац" побеседовали с телезвездой и выяснили подробности материального положения. Ведущий программы "Утренняя почта" жаловаться не стал, а наоборот отметил свои преимущества.

"Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей как народный артист", — похвастался мужчина. Он отметил, что основную часть денег получает все же от служебной деятельности. Юрий Николаев очень благодарен работодателям, поскольку они дают ему возможность покрывать нужды в пожилом возрасте.

Аналитики предположили, что общая сумма выплат от государства для артиста может составлять около 50 тысяч рублей в месяц. Этот расчет был сделан на основании среднего размера пенсии у москвичей.

Напомним, ранее Юрий Николаев появился на публике сильно исхудавшим. Поклонники решили, что это болезнь так изводит бедного кумира. Народ откровенно заявил, что ведущий выглядит плохо.


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Юрий Николаев. Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 11:58 Источник: Телеграм-канал "Абzац" ✓ Надежный источник
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