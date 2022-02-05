"Получаю пенсию и надбавку": Онкобольной Николаев рассекретил доходы

Уже много лет смертельное заболевание мешает жить знаменитому ведущему. Но несмотря на рак, Юрий Николаев продолжает работать на Первом канале. В итоге доход у мужчины складывается весьма неплохой. Зарплата и государственные выплаты позволяют ему жить с комфортом. Народный артист в шоколаде — имеет сразу несколько источников финансов.
Сотрудники телеграм-канала "Абzац" побеседовали с телезвездой и выяснили подробности материального положения. Ведущий программы "Утренняя почта" жаловаться не стал, а наоборот отметил свои преимущества.
"Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей как народный артист", — похвастался мужчина. Он отметил, что основную часть денег получает все же от служебной деятельности. Юрий Николаев очень благодарен работодателям, поскольку они дают ему возможность покрывать нужды в пожилом возрасте.
Аналитики предположили, что общая сумма выплат от государства для артиста может составлять около 50 тысяч рублей в месяц. Этот расчет был сделан на основании среднего размера пенсии у москвичей.
Напомним, ранее Юрий Николаев появился на публике сильно исхудавшим. Поклонники решили, что это болезнь так изводит бедного кумира. Народ откровенно заявил, что ведущий выглядит плохо.