"Плохо выглядит": онкобольной Николаев шокировал россиян

Юрий Николаев появился на одном из светских мероприятий сильно похудевшим.

Юрий Николаев является бессменным ведущим программы "Утренняя звезда" на протяжении многих лет. Его полюбили за честность и искренность, а также доброту.



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Много лет ведущий борется со смертельно опасным заболеванием. У него рак. Несколько раз он уходил в ремиссию, но, как известно, окончательно это заболевание вылечить невозможно. Больным раком дают инвалидность, пенсию по которой они получают до конца жизни. У Юрия Николаева эта болезнь может быть наследственной, ведь от рака скончалась его мама.

Конечно, борьба с тяжелым недугом не лучшим образом сказывается на внешности человека. Те, кто, возможно, был не в курсе происходящего со здоровьем Юрия Николаева, больно укололи его на днях, назвав "скелетом".

В Сети появилось фото знаменитого ведущего, на котором он предстал на мероприятии по случаю открытия нового сезона вокально-музыкальной академии "Утренняя Звезда". Напомним, программа прославила многих российских звезд, в том числе Юлию Началову.

72-летний ведущий предстал на фото стильным и подтянутым, но сильно похудевшим.

"Николаев оч плохо выглядит"; "Юрий Николаев совсем исхудал", – приводит комментарии подписчиков "Экспресс-газета".