"Невозможно!": 53-летняя Бондарчук заразилась от Стоянова

Бондарчук любит искусство в себе и себя в искусстве. Поэтому на ее странице в социальной сети "Инстаграм" часто появляются снимки с известными людьми – Светланой Дружининой, Владимиром Спиваковым, Аликой Смеховой. Теперь же Бондарчук попала в объектив с актером Юрием Стояновым. Судя по всему, они готовят совместную программу.
"Чем человек больше, тем он проще, без "звездных" закидонов", – справедливо говорит Бондарчук о Юрии Николаевиче.
Стоянов привел красавицу в восторг. "Юрий Стоянов – большая Звезда! – кричит Бондарчук. – И большой Человек! А сколько самоиронии? Невозможно этим не заразиться".
Словом, всеми этими позитивными качествами Бондарчук и заразилась от 64-летнего Стоянова.
"Он очень классный, талантливый, умница, интеллигент, с нетерпением ожидаю интервью", "Самоирония свойственна только умным и мудрым людям, Юрий Стоянов прекрасен всегда", – комментируют восторженные поклонники пост Светланы Бондарчук. Будем ждать и мы интервью двух талантливых людей!