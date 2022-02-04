Люблю, когда переодеваются в женщин: поменявшего пол Гальцева облизали с ног до головы

"Быть женщиной – это большая ответственность!" – написал Юрий Гальцев под новым видео в своем аккаунте в "Инстаграме. Некоторые поклонники пришли в ужас после того, что увидели. Не все сразу узнали актера из-за того, что он смотрится теперь совсем не так, каким его привыкли видеть.
Звезда сняла юмористический ролик, по задумке которого ему пришлось переодеться в женщину. Гальцев не растерялся и надел на себя синее платье с серебряной блестящей вставкой, голубые капроновые колготки и не очень высокие каблуки. Дополнила свой образ знаменитость платочком и ярким макияжем. Пародист не испугался нанести на губы красную помаду, а на щеки – румяна.
"Я хорошо отношусь, когда переодеваются в женщин, мне нравится Юрий Гальцев! Но это немножко не мой тип юмора. Но Гальцев мне нравится!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.
Комментарии под видео оказались совершенно разными. Кто-то пришел в восторг и завалил кумира приятными комментариями, а кто-то не понял юмор. "Совсем обнаглели!" – написал один из пользователей Сети.
"Пусть переодевается. Кому еще переодеваться, как не Гальцеву? Гальцев очень талантливый, дай Бог ему здоровья! И он не выглядит глупо, нет!" – закидал комплиментами коллегу шоумен.