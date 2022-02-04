Больно смотреть: вид обколотой Поверенновой вызывал шок

Звезда фильмов "Опасные танцы", "Джамайка" и "Бодибилдер" сразу предупредила людей – их ждет шок-контент. И правда – все увидели обколотую Дарью Повереннову. Страшно смотреть!
Актриса показала, как ставит себе мезонити – это ее фаворит в бьюти-процедурах. "Мало инвазивная процедура, без особой реабилитации, с хорошим эффектом, – пояснила звезда. – Я поставила на паузу аппаратную косметологию, так как боюсь провоцировать пигмент. Это основная моя боль. Мне сейчас удалось его осветлить, не хочу рисковать".
Мезонити – это обработанные особым образом волокна из полидиоксанона, которые помещаются в кожу, чтобы уменьшить ее растяжение и увеличить упругость. Эта процедура направлена на коррекцию овала лица, подтяжку кожи в зоне щек и носогубных складок. Эта методика создана на базе иглорефлексотерапии, что позволяет не только достичь косметического эффекта, но и способствует релаксации.
Повереннова не разделяет убеждения женщин, которые пренебрегают возможностями современной косметологии. "Я считаю, что аккуратная косметология – это верный путь к "старению красиво", – пояснила актриса.– И не разделяю убеждения женщин, которые пренебрегают возможностями современной косметологии. Можно жить без ботокса при этом. Может, я бы и его аккуратно делала, если б не природная резистенция к яду ботулотоксина".