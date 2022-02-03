Семейная идиллия: 72-летняя Пугачева без макияжа довела до экстаза

Максим Галкин показал небольшой фрагмент из жизни его семьи.

Артист активно ведет свой блог, где очень часто появляются их с Примадонной дети. Максим опубликовал видео, в котором видно, как Алла Борисовна провожает детей в школу. Лиза и Гарри уже надели школьную форму и приготовились к выходу, а счастливая мама спускается к завтраку в легком шифоновом платье и без макияжа.

Как сообщает Телепрограмма, подписчики пришли в восторг от увиденного. Артистка в домашнем образе и без макияжа буквально довела публику до экстаза. Поклонники отметили, насколько хорошо выглядит 72-летняя Примадонна. Семейная Идиллия Галкина и Пугачевой всегда особенно трогает фанатов, они оставляют множество восторженные комментариев.

Ранее стало известно, почему Алла Пугачева не помогает Сергею Пенкину вернуться на сцену. Артист признался, что его карьера фактически закончена, его вырезают из эфиров и не зовут на передачи. Примадонна могла бы помочь, но почему-то этого не делает. Пенкин считает, что их дружбы, видимо, недостаточно.

Недавно артистка поздравила его с днем рождения, но это не те отношения, чтобы помочь с карьерой в шоу-бизнесе. В целом, Примадонна уже отошла от дел, она не поет и редко ходит на мероприятия, сейчас ее внимание сосредоточено на семье и воспитании детей.