"Подписали кабальный контракт": лидер Artik & Asti защитился от мордобоя с новой участницей

Артем Умрихин признался, что юридический документ, прежде всего, будет защищать его интересы.
"Мы с Аней разошлись без мордобоя. Да, у нас давно закончился контракт. Но работа продолжалась. Считаю, что договор всегда, в первую очередь, должен защищать продюсера, а не артиста. Поэтому мы с Севиль подписали кабальный контракт", — сказал Artik в эфире утреннего TikTok Шоу на "Новом Радио"
На днях группа выпустила первый релиз в своем новом составе. Песня "Гармония" вмиг поднялась до лидирующих позиций в чартах стриминговых сервисов, а клип на новый хит — уже на первом месте в трендах музыки русского YouTube.Первый большой концерт обновленный коллектив даст 3 марта в Москве — они станут хедлайнерами VI церемонии вручения престижной музыкальной премии "Новое Радио AWARDS". Кроме того, Artik & Asti номинированы на звание "Лучшей группы".
Напомним,Artik & Asti – украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным. Cолистка Севиль Велиева заменила Анну Дзюбу, которая покинула коллектив в ноябре 2021 года.