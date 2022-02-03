"Это его загубило!": шокированный Сафронов назвал ненужную операцию причиной смерти Мережко

Никас Сафронов дружил с Виктором Мережко более тридцати лет и считал его своим близким другом. Сразу после прощания с режиссером художник заявил, что причиной скоропостижной смерти могла стать лишняя медицинская манипуляция

"В последний раз я общался с Виктором Ивановичем неделю назад, – сообщил Никас Сафронов. – Он был подавленный, но разговаривал, говорил, что устал. Но мы все равно договорились вскоре встретиться в Петербурге и вместе пойти на прием к губернатору Беглову".

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Сафронов говорит, что уход Мережко из жизни могла спровоцировать операция на ноге. "Ее можно было не делать! – кричит художник. – В итоге он чувствовал, что поправляется, поражение легких снизилось с 85 до 60 процентов, но возникли осложнения. А он решил на этом фоне заодно уж, раз все равно больнице, сделать операцию на ноге".

Все проблемы, по мнению Сафронова, были вызваны последствиями коронавируса и перенесенным Мережко несколько лет назад инсультом. "Ковид выбирает все самые слабые места в организме и дает сбой, – говорит художник. – А тут еще много лекарств... Операцию не надо было делать, а стоило дождаться полного излечения от ковида. Ибо иначе и кровь сгущается, и тромб может оторваться, и сгустки крови попасть в мозг. Не стоило смешивать одно с другим, это в итоге Мережко и сгубило – он умер прямо после операции".

Этого же мнения придерживается дочь покойного. "После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушёл. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна", – сообщает наследница.

"Он, конечно, не ожидал смерти и думал, что поправляется, что скоро выйдет, – заверил Никас. – В последнем сообщении он ждал меня в гости в Петербурге".