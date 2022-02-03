"Считаю ниже своего достоинства": Чехова публично разнесла обнаглевшую Собчак

С недавних пор Анфиса Чехова учит своих поклонников справляться с лишним весом.

Актриса и телеведущая не понаслышке знает о диетах, ведь сама она с детства не была худышкой. Вот Чехова и решила помочь таким же как она решать проблему, а не зарастать комплексами, поэтому выпустила путеводитель по похудению.

Пособие от звезды, конечно, не обошли стороной злопыхатели, среди которых оказалась Ксения Собчак. Не так давно журналистка выпустила целое расследование на тему мошенников в Интернете, которых еще называют "инфоцыганами". И к числу людей, которые наживаются бесполезными пособиями на пользователях, отнесла Анфису Чехову с ее новым продуктом. Поступок Собчак крайне возмутил телеведущую, ведь на момент съемок фильма ее продукт еще даже не был готов, а значит, знать его содержимое Ксения не могла. Этот факт навел ее на мысль, что популярная журналистка даже не удосужилась проверить факты во время работы над материалом.

Вступать в конфликт с супругой Константина Богомолова она не стала, просто потому что решила не тратить свое время, да и вообще выступать с какими-то заявлениями – не ее уровень.

"Отвечать на подобные выпады людей, жаждущих хайпа на ровном месте, я считаю ниже своего достоинства. Я готова разговаривать только со своей аудиторией", – заявила возмущенная поступком журналистки Чехова.

Актриса считает новый продукт – важный главой в своей жизни, ведь, по ее словам, ею была проделана колоссальная работа. Путеводитель нашел отклик у аудитории, поэтому останавливаться она не планирует.