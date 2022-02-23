Как выглядел Зверев без кучи пластических операций: сенсационное фото

В 1980-х годах еще не пребывающая в шоке звезда проходила службу в рядах Вооруженных сил СССР в Польше. Зверев попал в войска ПВО и даже был заместителем командира взвода, секретарем комсомольской организации. Он дослужился до звания старшего сержанта! Уникальным архивным снимком той далекой молодости Сергей поделился на своей странице в социальной сети.
Сегодня от такого милого паренька мало что осталось...
В 1995 году стилист попал в ДТП и, чтобы скрыть последствия авария, как гласит легенда, сделал первую ринопластику, которая прошла неудачно. После восстановления нос стал заметно уже и более вздернутым. Пришлось снова ложиться на стол хирурга, чтоб получился нос мечты – изящный, с тонкой спинкой и прижатыми ноздрями.
Изучивший снимки "до и после" пластический хирург рассказал, что, вероятно, Звереву был с помощью импланта скорректирован и подбородок, а губы получили объем благодаря силикону, который позже был удален. Видимо, даже самому Звереву показалось, что уж слишком у него раздут рот. "Если форма и размер губ не соответствуют общему виду и не устраивают человека, то все лицо может стать уродливым", – заметил он как-то.
Пухлые губы, очерченные скулы и подбородок, длинные локоны, легкая небритость, крупные украшения, сверкающие костюмы, обувь на платформе и корона – таким предстает парикмахер сегодня. Просто другой человек!