Как выглядел Зверев без кучи пластических операций: сенсационное фото

58-летнего Сергея Зверева в шутку называют "главной куклой Барби" отечественного шоу-бизнеса. Это кажется странным, но было время, когда разгуливающий сегодня на высокой платформе в перьях парикмахер выглядел вполне по-мужски. И даже служил в армии!

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