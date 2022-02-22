"Врезались лоб в лоб": Звезда Comedy Woman Сысоева разбилась в Барселоне

Надежда Сысоева отдыхает с близким другом Дмитрием в Барселоне.

Казалось бы, ничего не могло омрачить поездку в солнечную Испанию. Однако на пути к морю, куда звезда Comedy Woman так хотела попасть, она угодила в ДТП, которое не обошлось без последствий.

Юмористка гуляла по Барселоне и записывала видео для своих подписчиков, чтобы показать, как проводит время за границей. Сначала актриса прогуливалась по тихим улочкам, где встретила милую женщину, подарившую ей очки. Счастливая Надежда с новым аксессуаром решила дойти до моря, но на пути в нее врезался велосипедист, который появился внезапно. Сысоева призналась, что от столкновения с двухколесным транспортным средством получила незначительные травмы.

"Врезались прям лоб в лоб. Я цела, немного меня покарябал на руке, на коленке, что-то щелкнуло в моей шее", – приводит слова разбившейся в ДТП Сысоевой "Пятый канал".

Звезда Comedy Woman призналась, что никогда раньше с ней такого не случалось, а втом, что произошло, обвинила близкого друга Дмитрия, который находился с ней рядом и ничего сделал для того, чтобы предотвратить аварию.

"Я не знаю, как Дима не проследил. Все претензии к нему. Как так получилось?!", – возмутилась с улыбкой на лице Надежда.

Судя по всему, произошедшее не омрачило день актрисе, ведь она, наконец, дошла до моря.