Какая нежность: Газманов-младший наконец-то показал своего внебрачного сына

Свежее фото на странице Родиона в "Инстаграме" удивило и повеселило народ. Причем он сам, зная, как оживится "желтая" пресса, придумал заранее остроумную подпись к зажигательному кадру.
"Не буду дожидаться, пока эта фотка будет опубликована в бульварной хронике с каким-нибудь очередным отчаянным заголовком, типа "Газманов-младший наконец-то показал своего внебрачного сына". – написал Родион. – Разумеется, это не сын, а внук!"
А ведь на фото-то – обезьянка!
"Боюсь предположить, кто он твоему отцу", – прокомментировала занятный кадр мачеха молодого артиста – Марина Газманова.
Про отчаянные заголовки Родион, конечно, прав. Он это прошел! "Газманов о раке: "Не ожидал, что будет так сложно", "Пораженный раком Газманов: "Мое тело решило устроить сюрприз", "Чувство паники": Газманов открыто высказался о раке", "Рак повредил ротовую полость Родиона Газманова", "Сын Олега Газманова Родион рассказал о раке" – кричала пресса на все лады, когда рак укусили певца на съемках популярного телешоу.