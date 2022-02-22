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Шоу-бизнес
"Знаю, чем это грозит": Ломоносова предупредила 15-летнюю дочь о тяжелых последствиях

"Знаю, чем это грозит": Ломоносова предупредила 15-летнюю дочь о тяжелых последствиях

В Сочи продолжается юбилейный XV Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. В этом году Павел Сафонов представляет здесь несколько постановок, каждая из которых – открытие, потрясение, восторг. Среди них и "Фантастическая Кармен", одну из главных ролей в котором играет супруга режиссера Ольга Ломоносова. И для этой фантастической во всех смыслах работы ей пришлось вспомнить балетное прошлое. А после спектакля с 43-летней актрисой встретился корреспондент "Дни.ру".
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Мать Ольги Ломоносовой всегда мечтала о профессии балерины, но реализовать это желание сумела только дочь. В 1988 году она поступила в Киевское хореографическое училище. Потом уехала в Москву и стала артисткой балета в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. А сегодня она востребована как драматическая актриса. Правда, как оказалось, собственные дети полюбоваться на ее игру ходят редко.

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"Моя старшая – Варвара – театр не любит, ее не загнать на спектакли, – призналась Ольга Ломоносова. – Хотя сама она – балерина, учится в хореографическом училище. Это был исключительно ее выбор, я же говорила, что категорически против".

"Я знаю эту профессию, все ее подводные камни, знаю, чем она грозит и насколько это тяжело, – пояснила Ломоносова. – Но Варю не сломить, ей 15 лет и она сама себе выбрала путь".

Рассказала Ольга и про отношения с супругом-режиссером Павлом Сафоновым. "Со стороны кажется, что мы все время весте – дома и на работе, но это не так, он очень много делает и без меня", = заметила актриса.

Сам же Павел Сафонов к этому добавил: "Мы стараемся варьировать степень близости. И пытаемся из этого извлечь "новый воздух", как любит говорить Оля, стараемся увидеть друг друга с разных ракурсов. Например, сегодня в красном платье Кармен она на сцене выглядит немного иначе, чем обычно, и я этим любуюсь. Бывает, конечно, что спорим, но стараемся друг друга услышать!"

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 09:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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