"Знаю, чем это грозит": Ломоносова предупредила 15-летнюю дочь о тяжелых последствиях

Мать Ольги Ломоносовой всегда мечтала о профессии балерины, но реализовать это желание сумела только дочь. В 1988 году она поступила в Киевское хореографическое училище. Потом уехала в Москву и стала артисткой балета в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. А сегодня она востребована как драматическая актриса. Правда, как оказалось, собственные дети полюбоваться на ее игру ходят редко.
"Моя старшая – Варвара – театр не любит, ее не загнать на спектакли, – призналась Ольга Ломоносова. – Хотя сама она – балерина, учится в хореографическом училище. Это был исключительно ее выбор, я же говорила, что категорически против".
"Я знаю эту профессию, все ее подводные камни, знаю, чем она грозит и насколько это тяжело, – пояснила Ломоносова. – Но Варю не сломить, ей 15 лет и она сама себе выбрала путь".
Рассказала Ольга и про отношения с супругом-режиссером Павлом Сафоновым. "Со стороны кажется, что мы все время весте – дома и на работе, но это не так, он очень много делает и без меня", = заметила актриса.
Сам же Павел Сафонов к этому добавил: "Мы стараемся варьировать степень близости. И пытаемся из этого извлечь "новый воздух", как любит говорить Оля, стараемся увидеть друг друга с разных ракурсов. Например, сегодня в красном платье Кармен она на сцене выглядит немного иначе, чем обычно, и я этим любуюсь. Бывает, конечно, что спорим, но стараемся друг друга услышать!"