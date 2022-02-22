"Знаю, чем это грозит": Ломоносова предупредила 15-летнюю дочь о тяжелых последствиях

В Сочи продолжается юбилейный XV Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. В этом году Павел Сафонов представляет здесь несколько постановок, каждая из которых – открытие, потрясение, восторг. Среди них и "Фантастическая Кармен", одну из главных ролей в котором играет супруга режиссера Ольга Ломоносова. И для этой фантастической во всех смыслах работы ей пришлось вспомнить балетное прошлое. А после спектакля с 43-летней актрисой встретился корреспондент "Дни.ру".

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