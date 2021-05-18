Празднующая 43-летие Ломоносова из "Не родись красивой" получила трогательное признание от дочери

18 мая день рождения отмечает звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова. С самого утра актриса получает поздравления.

Актрисе, известной по роли Киры Воропаевой в сериале "Не родись красивой", исполнилось 43 года. Одной из первых Ольгу Ломоносову поздравила старшая дочь – 14-летняя Варвара.

В "Сторис" личного "Инстаграм" девочка опубликовала кадры из семейного архива, на которых запечатлена с мамой. Варвара призналась, что очень гордится сходством с родительницей. Подросток знает, что всегда может рассчитывать на поддержку матери.

"Моя дорогая и самая любимая мамулечка, с днем рождения. Я люблю тебя от луны и до бесконечности", – нежно подписала снимки Варвара.

Отметим, что первенец Ольги Ломоносовой увлекается балетом. Девочка грезит карьерой в Мариинском театре. Любовь к танцу Варвара унаследовала от мамы. В юности Ольга тоже занималась в балетной школе. Травма ноги поставила крест на будущем Ломоносовой как балерины. Завязав с танцами, девушка поступила на курс Родиона Овчинникова в Щукинское училище, которое с успехом окончила.

Напомним, звезда сериала "Не родись красивой" много лет живет в незарегистрированном браке с режиссером Павлом Сафоновым. В 2006 году у пары появился первый ребенок – дочь Варвара. Через пять лет артистка подарила избраннику второго малыша – девочку Александру. В 2017-м родился третий ребенок Ломоносовой и Сафонова – Федор.