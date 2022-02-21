Спустя 11 лет раскрыта причина смерти Барыкина: Не в силах был работать

Друг Александра Барыкина дал откровенное интервью, рассказав о причинах гибели артиста.

Александра Барыкина не стало одиннадцать лет назад, однако родственники артиста до сих пор не могут поверить в случившееся и пытаются найти причины преждевременной кончины. На эту тему недавно поговорил с журналистами друг Александра.

Константин Мирошник заявил, что певец просто стремился к счастью. При это он отметил, что артист был любвеобилен, из-за чего сам и страдал. Приятель уверен, что исполнителю нужно было отдохнуть от любовных историй. "Он был уже не в силах на них работать", – добавил художник. Однако Барыкин не хотел сдаваться и показывать свою слабость. Так, однажды он рассказал другу, что у него микро-поражение сердца. Однако Константин уверяет, что это было не микро-поражение, а обширный инфаркт. Приятель артиста отметил, что близкие не проявили должного внимания к проблеме, им было все равно.

По мнению Мирошника, именно женщины погубили музыканта. Однако он не может не признать, что без всех этих любовных историй, не было бы проникновенной музыки и любви публики. Он также добавил, что очень скучает по своему приятелю и хотел бы с ним хотя бы еще раз поговорить. Так, художник бы рассказал, что у Барыкина до сих пор есть фанаты, которые слушают его песни.