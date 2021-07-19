"Умрет и в гробу будет перевертываться": бывшую жену Барыкина уличили в черной магии

В начале июля скончалась мать композитора Александра Барыкина. Она пережила своего знаменитого сына на десять лет.

Несколько лет назад Александра Григорьевна жаловалась журналистам на бывшую невестку. Она отмечала, что с сыном у нее были чудесные отношения, они были лучшими друзьями, он содержал ее и оплачивал сиделку. Однако после смерти звезды все изменилось. Даже тогда своим "врагом номер один" женщина называла бывшую супругу артиста.

По словам мамы Александра Барыкина, возлюбленные начали встречаться еще в школьные годы. Она утверждала, что чувства в их союзе были лишь в первые годы. Затем музыкант якобы охладел к избраннице. Александра Григорьевна была убеждена: Галина сразу невзлюбила ее. Все дело было якобы в ревности.

Мать композитора верила, что сыном полностью управляла его супруга. Она якобы занималась "черной магией", отчего артист сильно страдал. По мнению женщины, ее наследника пытались заставить самого уйти из семьи, но ничего не вышло. Тогда Галина якобы удалилась, заставив отдать ей квартиру.

Александр Барыкин удочерил девочку, которую жена обнаружила совсем одну в больнице. Александра Григорьевна была совершенно уверена, что и тут на сына надавили, чтобы позднее иметь возможность "тянуть деньги". "Не успокоится. Умрет и в гробу будет перевертываться" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) , – отмечала она.

