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Я ненавижу спорт!: Проигравшая Трусова закатила публичную истерику и зареклась выходить на лед

Александра Трусова заняла второе место, уступив лидерство Камиле Валиевой.
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Российские фигуристки находятся под особо пристальным вниманием на Олимпиаде, они буквально являются надеждой всей страны. После допинг-скандала уровень напряжения накалился до предела, нервы спортсменок не выдерживают.

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Александра Трусова поддалась панике после проигрыша в короткой программе. Фигуристка заняла второе место, что окончательно выбило ее из колеи, ведь прокат, по мнению многих экспертов, был практически идеальным, а вот Валиева упала, но все равно оказалась на лидером.

В итоге Трусова не выдержала и закатила публичную истерику, которая даже попала на видео. "У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду на лед!", – выкрикнула спортсменка.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 18:00 Источник:  Super! ✓ Надежный источник
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