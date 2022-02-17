Я ненавижу спорт!: Проигравшая Трусова закатила публичную истерику и зареклась выходить на лед

Александра Трусова заняла второе место, уступив лидерство Камиле Валиевой.

Российские фигуристки находятся под особо пристальным вниманием на Олимпиаде, они буквально являются надеждой всей страны. После допинг-скандала уровень напряжения накалился до предела, нервы спортсменок не выдерживают.

Александра Трусова поддалась панике после проигрыша в короткой программе. Фигуристка заняла второе место, что окончательно выбило ее из колеи, ведь прокат, по мнению многих экспертов, был практически идеальным, а вот Валиева упала, но все равно оказалась на лидером.

В итоге Трусова не выдержала и закатила публичную истерику, которая даже попала на видео. "У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду на лед!", – выкрикнула спортсменка.