На Первом канале нашли замену не сумевшему вести КВН больному Маслякову

Бессменный ведущий КВН не смог провести передачу из-за коронавируса.

В эфире Первого канала начинается новый 61-й сезон игры КВН. Однако в этом году он стартует не так, как обычно. Бессменный ведущий программы Александр Масляков серьезно заболел и сообщил об этом фанатам. В видеообращении он рассказал, что не сможет вести программу из-за положительного ПЦР-теста.

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В связи с этим 80-летний ведущий записал видеообращение к поклонникам. Он поздравил многомиллионную армию поклонников КВН с новым сезоном и рассказал о том, кто будет вести программы, пока он лечится от ковида дома.

"Мы будем приглашать известных кавээнщиков, людей не чужих нашей передаче. Посмотрим, у кого как с ведением сложится. Еще раз с наступающим новым сезоном!" – заявил Масляков.



Напомним, в конце прошлого года Александр Масляков объявил о намерении завершить карьеру. Однако окончательного решения он тогда так и не принял. Кроме того, его ужасно расстроило новое шоу "Игра", которое по его мнению оказалось неудачной калькой КВН.

Бытует мнение, что именно президент КВН Александр Масляков поспособствовал закрытию шоу "Игра" на ТНТ. Якобы Масляков применил свои влиятельные связи и устранил конкурента. Однако по официальной информации, съемку "Игры" приостановили из-за пандемии.