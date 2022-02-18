Морщины и кратеры: лицо постаревшей Джоли вызвало оторопь

Голливудская звезда пришла поддержать закон о защите женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Пока актриса с полной самоотдачей говорила о важности такого закона для страны, многочисленные фотографы делали свое дело. В результате после выступления Анджелины Джоли в Сети появилось множество свежих снимков актрисы.
Один из фотографов запечатлел знаменитость без фильтров и всяких обработок, в результате чего 46-летняя знаменитость предстала в далеко не идеальном виде. Стало заметно, что Джоли в последнее время постарела: ее лицо и шею не обошли стороной морщины и прочие неровности в виде кратеров, а кожа уже не такая упругая, как раньше – соответствующее фото появилось у Paparazzi.
Поклонники Анджелины Джоли неоднозначно отнеслись к чересчур натуральному снимку. Одни принялись критиковать и дали понять, что такой вид вызывает оторопь. Другие стали хвалить актрису за то, что она не боится показывать себя настоящей даже по мере старения.
Третьи и вовсе уверены, что это просто фотограф перестарался с резкостью кадра да и плохой свет сделал свое дело, в жизни же лицо знаменитой красавицы выглядит гораздо лучше даже без фильтров.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как стареющая Анджелина Джоли заговорила о насилии.