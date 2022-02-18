Сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана Анастасии: Где-то ходит маленький

Около трех лет назад Юлиан и Анастасия связали себя узами брака, однако звездный союз оказался недолгим.

Спустя год после свадьбы, к сожалению многих поклонников, пара распалась. Тогда звезды дали понять, что просто не сошлись характерами. Однако теперь выяснилось, что причина разрыва была гораздо более серьезной. Дело в том, что певец Юлиан стал жертвой обмана своей супруги и ее подруги, после чего ушел.

Мужчина очень хотел детей и надеялся, что его возлюбленная, несмотря на зрелый возраст, еще сможет подарить ему наследника. Сначала супруги пытались зачать ребенка естественным путем, но ничего не получалось. Тогда Анастасия предложила ЭКО. По счастливой случайности у певицы была подруга, работающая в соответствующей клинике.

Звездные супруги обратились к этой подруге и сделали все, что от них потребовалось. Юлиан прошел стандартную процедуру и сдал сперму. Анастасия тогда стала ездить на гормональные процедуры, а потом сказала, что ей провели ЭКО.

Уже позже Юлиан узнал, что все это было ложью. К тому времени Анастасия уже перенесла две тяжелые операции и не могла сама выносить ребенка, но не хотела расстраивать мечтающего о детях мужа. Биоматериал Юлиана не был использован для его супруги, но остался в клинике. Певец не исключает, что его сперму отдали другим женщинам.

"И теперь уже где-то ходит маленький Юлиан," – подозревает артист.

Как сообщил "Собеседник", подруга Анастасии из той самой клиники заверила мужчину, что ему не о чем волноваться. Однако Юлиан не верит и до сих пор не может забыть об этой некрасивой истории, в которой он стал жертвой обмана.

Ранее певец Юлиан откровенно рассказал о работе за еду.