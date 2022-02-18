Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Рак у 60-летней жены Виторгана появился после встречи с друзьями
партнеры
Пятница
18 февраля
Лента новостей
17:40
Сценарий Лазарева? Заговоривший о детях Билан взорвался после слов о даме сердца
17:38
"Волосы все повылезали": Общипанная Гузеева плюнула в свое отражение
17:37
"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой
17:19
Бенефис Костолевского и "потухшая" Андреева: что говорят зрители о сериале "Серебряный волк"
17:11
Глава ДНР объявил о срочной эвакуации населения республики в Россию
17:01
"Мощнее, чем в 2014-м": премьер Польши о новых санкциях ЕС против России
16:51
В Госдуме назвали причину переплаты россиян за отопление
16:48
В духе времени: Крым восхитил пушистый "Стопкоронавирус"
16:19
"Пукнуть в эпизоде": 38-летний Гудков о решении завязать со съемками в кино
16:18
"Психовала жутко": Ставшая звездой Netflix Хмельницкая круто поменяла жизнь
16:12
Отчаявшаяся из-за проблемной беременности Рапунцель из "Дома 2" заговорила об уходе: Устала!
16:11
Муж об исчезновении звезды "Великолепного века": Не имеет никакого отношения ко мне
15:46
Сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана Анастасии: Где-то ходит маленький
15:26
"Мне было неловко": Артемьева раскрыла правду об обиде режиссера и уходе из "Сватов"
15:23
Перекосило рот: спустившая на пластику 3,5 миллиона рублей Пугачева подурнела
15:02
Появилась новая информация о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского
15:01
Зарыли топор войны: Заклятый враг встал грудью на защиту обиженной Бузовой
14:59
"Мы не дружим": Брызжущая ядом Гузеева приструнила коллег на "Давай поженимся!"
14:56
"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
14:46
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
14:40
Ужаснувшийся хирург объяснил причину страшных рубцов на лице изуродованной Алентовой
14:36
Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры
14:36
"Разрушается дружба": измучивший жену Шац рассказал об алкоголизме дочери
14:29
Обрубивший все концы Домогаров сообщил дату своего ухода
14:20
"Уже опухла вся!": слегшая от недуга Михалкова показала кадры истерики
14:15
Умер Народный артист России Юхтин
14:14
Дети и деньги: какие ошибки в воспитании чаще всего допускают родители
14:10
"Хулиганить": Полуголая 44-летняя Толкалина рассказала о желаниях
14:07
Поглядевшая на половые органы Дубцова взвыла от проблем с физиологией
14:01
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой
13:59
Бывшую любовницу застукали с матерью Гарика Харламова
13:56
"Клоун": зачем Милохин слил свои окровавленные фотографии
13:51
Серьезная проблема: адвокат о шансах Мамаевой отсудить половину многомиллионного имущества
13:38
"Я бессмертная": инфицированная Чурикова шокировала самонадеянностью
13:37
60 миллионов: сбежавший из России Моргенштерн оказался по уши в долгах
13:28
Евросоюз ждет беженцев в случае войны России с Украиной: Начались подсчеты
13:27
Осталась на улице и не может вернуться в Россию: куда пропала звезда сериала о Евлампии Романовой
13:07
Упс! Свирепая зачинщица драк из "Дома-2" ждет пятого ребенка
12:49
Вид валяющейся в сугробе полуголой Бони напугал народ
12:35
"Счастливейший день в жизни": Самойлова рассказала о важном событии
12:33
В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
12:14
В оренбургских заповедниках настороженная косуля попала на видео
12:12
"Изуродовали собак": Созданные Елизаветой II духи для питомцев признали опасными
12:11
Стал бомжом, женился наперекор отцу и требует квартиру: что стало с приемным сыном Зверева
12:11
"Бред какой-то": Собчак втянула малолетнего сына во взрослые разборки
11:57
Тайные отношения: В разрыве Питта и Джоли оказался замешан российский бизнесмен
11:50
Чем закончился сериал "Холодные берега. Возвращение" с Екатериной Вилковой
11:26
Что нельзя делать на съемной квартире: Детям и животным вход воспрещен
11:22
"Добили": Взбешенная Кудрявцева взорвалась от злости
11:07
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев
В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери
Откачавшая жир 57-летняя Апина нашла повод для гордости: Хочется показать, какая у меня задница
В Сети опубликованы фото беременной голой сестры Фриске
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана Анастасии: Где-то ходит маленький

Сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана Анастасии: Где-то ходит маленький

Около трех лет назад Юлиан и Анастасия связали себя узами брака, однако звездный союз оказался недолгим.
прочитано 286 раз

Спустя год после свадьбы, к сожалению многих поклонников, пара распалась. Тогда звезды дали понять, что просто не сошлись характерами. Однако теперь выяснилось, что причина разрыва была гораздо более серьезной. Дело в том, что певец Юлиан стал жертвой обмана своей супруги и ее подруги, после чего ушел.

ПО ТЕМЕ

"С удовольствием": певица Анастасия рассказала о выпивке после концертов

"И слава богу!": Известный певец откровенно о работе за еду

Мужчина очень хотел детей и надеялся, что его возлюбленная, несмотря на зрелый возраст, еще сможет подарить ему наследника. Сначала супруги пытались зачать ребенка естественным путем, но ничего не получалось. Тогда Анастасия предложила ЭКО. По счастливой случайности у певицы была подруга, работающая в соответствующей клинике.

Звездные супруги обратились к этой подруге и сделали все, что от них потребовалось. Юлиан прошел стандартную процедуру и сдал сперму. Анастасия тогда стала ездить на гормональные процедуры, а потом сказала, что ей провели ЭКО.

Уже позже Юлиан узнал, что все это было ложью. К тому времени Анастасия уже перенесла две тяжелые операции и не могла сама выносить ребенка, но не хотела расстраивать мечтающего о детях мужа. Биоматериал Юлиана не был использован для его супруги, но остался в клинике. Певец не исключает, что его сперму отдали другим женщинам.

"И теперь уже где-то ходит маленький Юлиан," – подозревает артист.

Как сообщил "Собеседник", подруга Анастасии из той самой клиники заверила мужчину, что ему не о чем волноваться. Однако Юлиан не верит и до сих пор не может забыть об этой некрасивой истории, в которой он стал жертвой обмана.

Ранее певец Юлиан откровенно рассказал о работе за еду.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 15:46 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 5 октября

комментарии

Ответить:

Гость961522
Пожаловаться Ответить
Наддррооччиишшь ещё!Кто тебя вообще знает?
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Добили": Взбешенная Кудрявцева взорвалась от злости

Ведущая не выдержала

Шоу-бизнес

Бывший любовник плюнул в Волочкову: Не хочет общаться с родной дочкой

Раскрыл пугающий секрет
Шоу-бизнес

"Вся окровавленная поехала в больницу": муж набросился на разоблачившую измену Васильеву

У звезды была яркая личная жизнь
Шоу-бизнес

На уличенную в карьере через постель Орлову вылили ушат помоев: Забытая всеми престарелая певица

Звезду раскритиковали

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой
"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой
"Вот и все. Убили": Тарасова пришла в ужас после трагедии Валиевой

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+