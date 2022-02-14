"С удовольствием": певица Анастасия рассказала о выпивке после концертов

Певица Анастасия стала героиней шоу "Секрет на миллион" на НТВ, в котором поделилась личным. В частности, она отреагировала на слухи о себе.

Звезда пришла в шок, узнав о том, что некоторые россияне подозревают ее в алкоголизме. Анастасия категорически опровергла такие домыслы. Она заявила, что иногда любит выпить, но проблем с этим у нее нет. В подтверждение своих слов артистка отметила, что никогда не выходила в свет в неподобающем виде.

Исполнительница рассказала, что очень любит красное вино. Она подчеркнула, что ни разу в жизни не выходила на сцену подшофе. Вместе с тем певица призналась, что не отказывается от спиртного после концертов. "С удовольствием", – заявила звезда. Анастасия сообщила, что предпочитает после выступления выпить немного коньяка или три бокала хорошего вина.

Кроме того, 56-летняя вокалистка поведала, что еще пять лет назад написала завещание. На такое решение ее сподвигла одна передача, в которой родственники спорили из-за наследства. Анастасия заявила, что распределила свое имущество между мужем, дочерью и пасынком.

Напомним, знаменитость была замужем семь раз. Первый брак был заключен с инженером Алексеем Минцковским. Супруги разошлись вскоре после появления на свет дочери Анны. В 2005 году певица вышла замуж за музыкального продюсера Владимира Зудина. Супруги прожили вместе восемь лет. В 2018 году стало известно, что многолетние отношения связывают Анастасию и ее коллегу Юлиана. Они сыграли свадьбу весной 2019 года. Спустя два года супруги развелись.