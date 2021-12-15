"И слава богу!": Известный певец откровенно о работе за еду

Заслуженный артист России поведал о заработке звезд в период пандемии. По словам мужчины, основной сценический доход теперь поступает от корпоративов. Общественным сборищам предпочитают частные мероприятия. "И слава богу! Концерты проводить не выгодно никому финансово", — отметил певец Юлиан.
Вокалист сообщил, что раньше на корпоративы звали звезд всей мастей практически поголовно. А сейчас ставку сделали на востребованных артистов. Для выступлений специально выбирают лучших, а менее выдающиеся персоны приглашений уже не получают. Так коронавирус изменил шоу-бизнес.
Также певец Юлиан откровенно заговорил о работе за еду, которой угощают гостей на частных мероприятиях. Мужчина признался, что такого рода деятельность его не касается. Артист поет на новогодних праздниках только за денежные гонорары. "Просто я вообще не понимаю, при чем тут еда", — объяснил журналистам брюнет.
Напомним, певец Юлиан негативно высказался о публичной деятельности Сергея Соседова. По его мнению, звездный критик не имеет права судить артистов, так как у него нет музыкального образования. Юлиан сообщил, что эксперт постоянно указывает на недостатки профессиональным вокалистам, а сам при этом поет откровенно плохо и позорно.