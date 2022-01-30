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Шоу-бизнес
Трусы вечно отдыхающего Джигана вызвали ажиотаж: У всех вопрос

Трусы вечно отдыхающего Джигана вызвали ажиотаж: У всех вопрос

Джиган отдыхает на море и активно делится с фанатами кадрами. Однако хейтеры нашли, к чему придраться.
прочитано 99 раз

Джиган и его жена Оксана Самойлова любят транслировать в социальных сетях картинку идеальной семейной жизни. Супруги часто делятся с поклонниками различными фотографиями, на которых показывают, как хорошо им живется. Сейчас вся чета отдыхает на Багамских островах. Рэпер регулярно делится с фанатами солнечными снимками с отпуска.

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Недавно Джиган опубликовал семейное фото. Музыкант с женой и детьми позирует на фоне лазурного моря. На руках он держит младшего сына Давида. Супруги кажется счастливыми, Оксана, положив руки на накаченное плечо мужа, улыбается во все тридцать два зуба. "La Familia, more life", – подписал исполнитель.

Многие фанаты принялись нахваливать семью Джигана. "До чего же офигенные", "Очень красивая семья", "Отличный пример", "Счастья на долгие годы", "Красивые", "Такие классные", "Замечательные", "Приятно смотреть", "Золотой отец!", "Девочки ваши чем старше, тем красивее", "Нет ничего важнее семьи", "Красавчик, я за вас очень рада", "Настоящая мужчина и счастливая семья", – написали поклонники.

Однако без хейтеров не обошлось. Многие посчитали, что Джиган слишком часто отдыхает. "От чего он все отдыхает", "Он вообще из этого острова уезжает куда-нибудь? По-моему, у него есть двойник, который песенки поет", "Интересно, дети писать и читать умеют?", "Твои дети вообще видели Россию?", "У всех вопрос, зачем Джигану трусики под плавками".

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

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Джиган. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 07:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джиган и Cтас Михайлов раздели Мисс-бикини

комментарии

Ответить:

гость
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Когда вы пишите у всех кого вы имеете ввиду??? Мне например глубоко безразличны все трусы-лифчики -прокладки-памперсы ВАШИХ <цензура> и лесбианок -протухших ЗВЁЗД
1

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