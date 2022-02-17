Передвигающаяся на коляске Талызина серьезно больна: Несколько лет боролись

Вокруг здоровья 87-летней Валентины Талызиной ходит много тревожных слухов.

Около трех лет назад народная артистка РСФСР перестала выходить на сцену. После поклонники узнали, что Валентина Илларионовна отныне вынуждена передвигаться с помощью инвалидной коляски – это породило слухи о том, что актриса перенесла инсульт. Недавно Валентина Талызина вновь появилась на сцене, но почти весь спектакль сидела, поэтому разговоры о перенесенном инсульте не утихли.

Уставшая от пересудов актриса решилась рассказать правду о своем здоровье. В беседе с "7 Дней" Валентина Илларионовна подчеркнула, что у нее не было никакого инсульта. Однако знаменитость действительно серьезно больна, правда, эта болезнь иного характера – у нее полинейропатия.

Сама Талызина узнала о своем диагнозе не сразу. Три года назад после стресса и долгого перелета актриса стала прихрамывать, и ей посоветовали лечь в больницу. Там звезде было назначено неверное лечение – думали, что проблема в сосудах. На самом деле проблема была в нервах, которых в последнее время актриса потратила слишком много.

"Мы несколько лет боролись," – рассказала актриса о перипетиях в театре Моссовета, которые вызвали стресс.

Когда артистку выписали из больницы, ходить самостоятельно она уже не могла – ноги отказали. Пришлось обращаться к другим врачам, которые уже и поставили правильный диагноз. Актрису ждала долгая реабилитация, которая частично продолжается и по сей день.

Сегодня положительные изменения в состоянии артистки налицо: передвигающаяся последнее время на коляске Талызина теперь уже начала ходить, правда, пока только с палкой, но и это уже большой прогресс. Кроме того, Валентина Талызина вернулась к творческой деятельности и ждет всех на своем спектакле в театре Моссовета.