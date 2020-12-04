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Фото: пресс-служба «Централ Партнершип» Фото: пресс-служба театра "У Никитских ворот" Фото: пресс-служба театра Et Cetera
Фото: пресс-служба Мособолтюза Фото: Пресс-служба театра имени Евг. Вахтангова Фото: Пресс-служба Фото: пресс-служба +1

Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Культурная жизнь в столице бурлит. От разнообразия выбора разбегаются глаза!
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ПРЕМЬЕРА

"#Осторожнобасни"

Поэт и баснописец Влад Маленко, автор хлестких сатирических текстов, насмешник и острослов, не щадящий никого и ничего презентует свой новый проекn. Неожиданная театральная форма, легкость и острота – вот ингредиенты, из которых складывалась эта постановка. Современные басни, так востребованные студентами театральных институтов, стали основой хлесткого и пронзительного музыкального спектакля. Персонажи, которых разыгрывает квартет молодых актеров театра, стремительно сменяют друг друга: это Ежи-скинхеды, Гламурная креветка, Нефтяной олигарх, Актриса-Ондатра, сам Александр Пушкин и другие герои, которые действуют в мире известного поэта-баснописца. От автора поет и читает зонги под контрабас дуэт задорных уличных музыкантов. Музыку к спектаклю написали и исполняют на сцене в живую легендарные мастера перформансов – Сергей Летов и Владимир Нелинов. На такой рискованный эксперимент – поставить басни на театральной сцене, мог решиться только Александр Калягин, для которого все жанры хороши, кроме, скучного.

22 и 24 декабря, Театр Et Cetera.

Фото: пресс-служба театра Et Cetera

"Заповедник"

Режиссер Игорь Теплов представляет спектакль по повести Сергея Довлатова "Заповедник".Писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник Пушкина "Михайловское" подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи и царит культ "солнца русской поэзии". Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать...

5, 6, 18, 30 декабря и 10 января, театра имени Пушкина.

СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОД

"Сказки на всякий случай"

Каждая премьера в театре под руководством Нонны Гришаевой – событие долгожданное. В начале декабря здесь покажут спектакль Аркадия Черкашина по мотивам произведений Евгения Клюева "Сказки на всякий случай". Однажды вечером четверо друзей: Хулиган, Умница, Балбес и Трусиха собрались на старом чердаке, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. Но что-то пошло не так, и рассказы превратились в добрые и веселые сказки, наполненные занимательной философией.

4 и 5 декабря, Московский областной театр юного зрителя.

Фото: пресс-служба Мособолтюза

ПРЕМИЯ

"Звезда Театрала"

В Театре им. Евг. Вахтангова состоится XIII Церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда Театрала". Ведущими церемонии станут звезды театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк. В списке потенциальных лауреатов "Звезды Театрала" – 56 номинантов. Среди них режиссеры Евгений Марчелли, Алексей Франдетти и Игорь Яцко, а также звезды театра и кино Нонна Гришаева, Тимофей Трибунцев, Валерия Ланская, Игорь Петренко, Мария Аронова, Иван Добронравов, Нина Гуляева, Даниил Страхов, Евгения Крегжде, Виктор Раков, Чулпан Хаматова, Александр Филиппенко, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев, Константин Хабенский и многие другие. Имена победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов, будут объявлены в торжественной обстановке 7 декабря. Режиссером церемонии выступит Рузанна Мовсесян. Имена лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены" уже объявлены. В этом году награды будут вручены народной артистке РСФСР Валентине Талызиной, народному артисту РСФСР Александру Збруеву, а также посмертно народному артисту России Роману Виктюку.

7 декабря, Театр им. Евг. Вахтангова.

Фото: Пресс-служба театра имени Евг. ВахтанговаДРАМА

"Тереза Ракен"

Впервые на столичной сцене – "Тереза Ракен", блестящий образец французской литературы XIX века! Эта психологическая драма тонко и точно описывает бездну чувств и переживаний героев, от чистой любви до полного помутнения рассудка и убийства. Удивительно, что эта душераздирающая мелодрама, вдохновившая за 150 лет существования на создание ряда киноверсий, мало привлекала внимание театральных режиссеров. Режиссер Марк Розовский берется это исправить! В спектакле заняты заслуженные артисты России Марина Кайдалова, Ольга Лебедева, Юрий Голубцов, Николай Глебов. Главные роли исполняют Кристина Айвазовская и Сергей Рожнов, совсем молодые актеры, пришедшие в труппу в прошлом сезоне, но уже ярко заявившие о себе.

8 и 9 декабря, театр "У Никитских ворот".

Фото: пресс-служба театра "У Никитских ворот"

КЛАССИКА

"Человек из ресторана"

В голодном революционном Крыму писатель Иван Шмелев зашел в маленький ресторан в отчаянной надежде где-либо купить хлеб. Хозяин заведения случайно услышал фамилию посетителя и удивленно поинтересовался, не он ли автор книжки про жизнь официанта. Услышав утвердительный ответ, хозяин воскликнул: "Для вас хлеб есть!" Авторы спектакля верят, что спустя 100 лет стойкая популярность вновь вернется к истории на "немодную" тему – что значит в России быть честным человеком. В главной роли – Константин Райкин.

9, 10 декабря, театр "Сатирикон".

Фото: пресс-служба

КИНО

"Серебряные коньки"

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого – своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. Режиссер Михаил Локшин. В ролях: Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Тимофей Трибунцев и др.

В прокате с 10 декабря.

Фото: пресс-служба "Централ Партнершип"

"Алиса. Волнение".

В Москве состоится предпремьера документального фильма Дениса Клеблеева "Алиса. Волнение". Фильм снят в период репетиций и премьеры спектакля "Волнение" в БДТ им. Товстоногова, где Алиса Фрейндлих играет известную американскую писательницу из Нью-Йорка. Пьеса была написана и поставлена драматургом и режиссёром Иваном Вырыпаевым специально для выдающейся актрисы в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра. Вокруг создания эксцентричного образа героини идут жаркие дискуссии между актрисой и режиссером. Уникальная видеохроника позволит не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за Алисой Бруновной домой, увидеть её в кругу семьи и чуть лучше узнать обычно скрытую от публики часть ее жизни А в честь дня рождения Алисы Фрейндлих 7 и 8 декабря в кинотеатрах "Москино Салют" и "Факел" пройдут показы фильмов с участием актрисы: "Служебный роман" Эльдара Рязанова и "Успех" Константина Худякова. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

6 декабря, "Москино Космос". 8 декабря фильм выйдет на платформе ОККО.

КНИГА

"Формула моды"

Как изменится мир моды после пандемии? Как подобрать правильный базовый гардероб, стоит ли покупать себе шляпу и винтажные украшения, как одеть мужа, в чем пойти на работу, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. В каких случаях менять свой имидж? Что лучше: быть модной или стильной?На этот и многие другие вопросы ответит историк моды Александр Васильев в своей новой книге "Формула моды". В ней вы найдете не только интересный взгляд на современный фэшн-мир сквозь призму последних событий, но и традиционные советы тем, кто хочет произвести приятное впечатление своим внешним видом. Васильев анализирует то, что происходит сегодня, вспоминает прошлые века, сравнивает традиции и тренды, и даже пытается заглянуть в будущее: "Я занимаюсь прогнозами и футурологией моды как минимум 30 лет. И люди говорят: все, что Васильев предсказывает, сбывается".

Уже в продаже.

Фото: Пресс-служба

СПОРТ

"Матч благодарности"

Товарищеский футбольный "Матч Благодарности", организованный Дирекцией благотворительных программ "Старко" при поддержке Москомспорта в День Конституции Российской Федерации. В рамках мероприятия команда врачей, лечащих больных COVID-19, сыграет со звездной командой, в которую войдут Илья Авербух, Эдгард Запашный, Денис Майданов, Дмитрий Маликов и другие артисты, а также известные политики, спортсмены и журналисты.

12 декабря, манеж "Спартак" в Сокольниках.

Фото: Екатерина Чичеткина

4 декабря 2020, 12:45

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