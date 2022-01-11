"Не захотела французам мыть полы": затворница Талызина впервые рассказала об эмиграции

Последние три года народная артистка РСФСР Валентина Талызина ведет затворнический образ жизни. 86-летняя звезда передвигается на инвалидной коляске и редко появляется на публике.
От съемок она отказалась. Но не так давно сделала исключение. Талызина приехала на программу Андрея Малахова "Пусть говорят".
В студии передачи Валентина Талызина впервые за последние 30 лет встретилась с коллегой по цеху Еленой Антоненко. Актрисы снимались вместе в картине "Лиха беда начало".
Талызина и Антоненко крепко обнялись. Было видно, что актрисы рады видеть друг друга спустя много лет.
Стоит отметить, что Антоненко в своем время эмигрировала в США и прожила там довольно долго, после чего вернулась на родину. Как выяснилось, Талызиной тоже предлагали эмиграцию, от которой она отказалась.
"Меня саму звали во Францию, но я не захотела французам мыть полы. Лена, конечно, полы не мыла. Она пошла в свою профессию", – заявила Талызина.
Напомним, Елена Антоненко в США снялась в трех голливудских фильмах — "Клан Сопрано", "Хлеб и розы" и "Улица".
Ранее читатели "Дни.ру" раскритиковали Талызину за то, что в 86 лет ей по-прежнему нужны роли. Они отметили, что несмотря на возраст и жалобы, она прекрасно выглядит и ясно мыслит.