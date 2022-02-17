"Невеста!": Литвинову в свадебном платье сняли с горячим полуголым "женихом"

Рената Литвинова поразила публику необычным выходом.

Личность Ренаты Литвиновой окутана тайнами: об ее отношениях известно мало, а из-за крепкой дружбы с певицей Земфирой частенько всплывают слухи об их тайной любви. Замужем актриса была всего лишь раз – за мужчиной, от которого родила дочь.

Поклонники уж было отчаялись увидеть кумира в свадебном платье и, видимо, зря. Накануне звезда театра и кино явилась на публику во всем белом и под руку с горячим итальянцем. Дело в том, что в Москве прошел показ новой коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса, в котором Литвинова выступила в качестве модели. Актриса выходила на подиум аж три раза, однако ее последнее появление, кажется, заполнилось публике больше всего.

Рената Муратовна предстала в образе невесты: на нее надели шикарное белое платье и шляпу. Вышла на подиум она не одна, а в компании мужчины в майке и трусах, который выступил в роли жениха актрисы. Им стал горячий итальянский маникенщик. В конце своей проходки пара устроила шоу: бесцеремонно взял ее на руки и закружил.

Актриса поделилась снимками с прошедшего показа на своей странице в "Инстаграме", от которых фанаты пришли в восторг и принялись осыпать ее комплиментами.

"Невеста! Не знаю, почему, но глядя на фото, вспомнился мультфильм "Труп невесты". Красивая история любви с нотами готичности", – написала одна из поклонниц.