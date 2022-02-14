Неожиданно: Литвинова показала Земфиру в необычном виде

45-летняя Земфира не очень любит публичность и довольно редко показывает собственные снимки. К счастью, иногда за нее это делает ее давняя подруга – Рената Литвинова. Время от времени для этого артистке приходится обращаться к совместному архиву.
Сегодня в телеграм-канале Литвиновой появился редкий снимок, на котором Земфира предстала в необычном виде. На фото обе женщины облачены в короткие элегантные платья и туфли на высоких каблуках. И если для Ренаты подобный наряд вовсе не нов, но Земфиру едва ли прежде кто-то видел в столько женственном образе – получилось очень неожиданно.
"Земфира в Chanel в Париже в Отеле Бристоль," – подписала кадр блондинка.
Актриса кратко пояснила, что фото является настоящий раритетом, так как сделано на старый Polaroid. Поклонники Литвиновой рассыпались в комплиментах двум элегантным красавицам.
"Какие же вы... глаз не отвести", "Потрясающе красивы", "Прекрасны во всем," – написали восхищенные поклонники.
Напомним, что Рената Литвинова старше своей талантливой подруги на десять лет, однако выглядят они почти как ровесницы. В прошлом месяце Рената Литвинова отметила юбилей – артистке исполнилось 55 лет. "Дни.ру" писали о том, что в день рождения разбуянившуюся Ренату Литвинову успокаивала полиция.