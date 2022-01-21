Хирург избавил Марию Горбань из "Кухни" от ненавистной груди

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань сейчас в медицинском учреждении. Актрисе сделали пластическую операцию. Знаменитость решила уменьшить грудь. Как призналась Мария, ранее она несколько раз проходила через эту процедуру.
Звезда "Кухни" вышла на связь с поклонниками в личном инстаграм-аккаунте. Мария запечатлела себя на больничной койке под капельницей. Горбань рассказала, что это третья маммопластика в ее жизни.
Впервые артистка уменьшила бюст еще до первой беременности. У хрупкой артистки от природы была очень большая грудь – 70 Е. Марии постоянно приходилось носить бюстгальтер, она не могла полноценно заниматься спортом. Кроме того, девушку периодически мучили боли в спине.
В 2014 году Мария Горбань родила малыша от первого мужа Олега Филатова – дочь Стефанию. Из-за беременности и кормления бюст знаменитости вновь увеличился. Она была вынуждена опять лечь на стол хирурга.
В августе 2021 года звезда "Кухни" стала мамой во второй раз. Артистка подарила супругу Кириллу Зоткину сына Нилана. Через пять месяцев после появления малыша на свет доктора решили делать Горбань третью процедуру.
Мария призналась, что полностью доверяет врачу, поэтому сильной тревоги не испытывала. Оперировал актрису ее хороший знакомый. Сейчас звезда восстанавливается. Горбань рада, что избавилась от огромной груди.