Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Пятница
21 января
Лента новостей
15:16
"Ходит туда-сюда": подруга бездомной Хлебниковой рассказала о ее жизни после пожара
15:10
Звезда сериала "Лихач" Никита Панфилов оказался в обезьяннике
15:06
Бросил учебу и заколачивает миллионы: каким вырос приемный сын Газманова
15:04
"Пора ставить точку": политолог о предложении Госдумы защитить россиян в Донбассе
14:44
Потухший взгляд и синяки под глазами: появились подробности о состоянии больной Ивлеевой
14:42
"Вся страна нас поженила": Заявивший о любовнице Крутой показал голую грудь Аллегровой
14:31
Обгоревшая Хлебникова выпустила новый клип: Однозначно хит
14:18
Ничего зазорного: Дети упекли Федосееву-Шукшину в дом престарелых
14:17
Тоскующего по дочери Козловского засняли с Акиньшиной: Радовались и обнимались
14:08
Хирург избавил Марию Горбань из "Кухни" от ненавистной груди
13:41
"Порву на куски": Дико запевшей Бузовой всыпали по первое число
13:41
Оголившая бедра жена Эрнста заедает шампанское солеными огурцами с горчицей
13:41
"Будут сделаны выводы": Азизу заподозрили в сокрытии деталей смерти Талькова
13:26
"Порвали как Тузик грелку": Категоричный Жулин плюнул в опухшего Маликова
13:21
Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой
13:09
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
13:08
Пресняков и Подольская сделали важное заявление: Теперь рожать и рожать
12:53
"Три дня реанимации": Резко исхудавшая звезда "Кривого зеркала" зачахла от спиртного
12:47
"Сережа хочет дочку": отбившая чужого жениха Волочкова заговорила о пополнении в семье
12:46
Вассерман предупредил о страшных последствиях падения астероида 2022 AE1 на Землю
12:41
"Ад адищенский": скверный запашок вынудил Тодоренко подмываться прямо в раковине
12:34
Не только Пугачева: звезды, которые полюбили мужчин моложе себя
12:28
Подбрасывающая лифчик гопница Ивлеева радуется избавлению от огромных "доек"
12:22
Умер поэт Анатолий Найман
12:19
"Кто-нибудь хочет?": сочная Горбачева без трусиков показала не знавший мужика бабий срам
11:58
Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни
11:56
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем: Счастье длилось год
11:47
"Уже развелись": Цой откровенно о беде в личной жизни
11:41
Сексуальное насилие в детстве: Толкалина раскрыла шокирующие подробности своего прошлого
11:36
"Ничего так *****": певица Слава выставила напоказ округлившиеся ягодицы
10:58
Актриса сериала "Девушки с Макаровым" перенесла тяжелую операцию
10:58
Ивлеева подцепила в Мексике опасную заразу
10:51
Пугачева внезапно выставила Нюшу за дверь: Больно и обидно
10:51
Она родила ему сына, а он оставил ее с младенцем на руках: что стало с экс-возлюбленной Певцова
10:41
С Анной Хилькевич произошло ЧП на отдыхе: Разорвало от боли
10:11
Никаких ожогов на лице: свежая и цветущая Хлебникова показалась после страшного пожара
09:52
"Сколько вылито дерьма": не получивший приглашение на свадьбу дочери Пригожин плюнул в ее отчима
09:46
Лазарева заметили с юным брюнетом после воссоединения с Малиновским: Это Вадим!
09:40
Artik раскрыл имя своей новой Asti
08:59
"Уроды и мешки": Жулин резко высказался о профнепригодных участниках "Ледникового периода"
08:56
"Придется открывать ногу": Аврааму Руссо необходимо лечь под нож
08:54
Ушел от ответа: Байден обвинил журналистку в глупости из-за неудобного вопроса о Путине
08:52
"Жарко": Галкин показал ночное видео с мокрой Пугачевой
06:32
"Дети точно ваши?": Отощавшую 43-летнюю Климову заподозрили в обмане
04:31
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
02:18
Емельянов день: народные приметы 21 января
00:25
"Повис на шее": Одинокого Баскова сняли в объятиях смуглого красавца
21:46
Бабкина захотела стать мужиком рядом с сексуальной Аллегровой
21:35
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
21:23
Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка
Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
"Около двух литров ушло": откачавшая жир Борисова похвасталась результатами
Задрал бы шубу и по толстой **** ремнем: устроившей дебош Волочковой жестко досталось
Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу
Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Хирург избавил Марию Горбань из "Кухни" от ненавистной груди

Хирург избавил Марию Горбань из "Кухни" от ненавистной груди

Артистка отечественных теленовелл сделала третью пластику.
прочитано 160 раз

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань сейчас в медицинском учреждении. Актрисе сделали пластическую операцию. Знаменитость решила уменьшить грудь. Как призналась Мария, ранее она несколько раз проходила через эту процедуру.

ПО ТЕМЕ

"Страшно смотреть": народ оторопел от вида звезды "Кухни" с грудничком на огромной высоте

Звезда "Кухни" вышла на связь с поклонниками в личном инстаграм-аккаунте. Мария запечатлела себя на больничной койке под капельницей. Горбань рассказала, что это третья маммопластика в ее жизни.

Впервые артистка уменьшила бюст еще до первой беременности. У хрупкой артистки от природы была очень большая грудь – 70 Е. Марии постоянно приходилось носить бюстгальтер, она не могла полноценно заниматься спортом. Кроме того, девушку периодически мучили боли в спине.

В 2014 году Мария Горбань родила малыша от первого мужа Олега Филатова – дочь Стефанию. Из-за беременности и кормления бюст знаменитости вновь увеличился. Она была вынуждена опять лечь на стол хирурга.

В августе 2021 года звезда "Кухни" стала мамой во второй раз. Артистка подарила супругу Кириллу Зоткину сына Нилана. Через пять месяцев после появления малыша на свет доктора решили делать Горбань третью процедуру.

Мария призналась, что полностью доверяет врачу, поэтому сильной тревоги не испытывала. Оперировал актрису ее хороший знакомый. Сейчас звезда восстанавливается. Горбань рада, что избавилась от огромной груди.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 14:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Измотанную Миронову пришлось откачивать в танцзале

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой

Звезде экрана исполнилось 39 лет
Шоу-бизнес

"Ад адищенский": скверный запашок вынудил Тодоренко подмываться прямо в раковине

Звезда источала вонь
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская сделали важное заявление: Теперь рожать и рожать

Они не останавливаются
Шоу-бизнес

Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни

Поклонники переживают

Гороскоп

Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Здоровье

Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+