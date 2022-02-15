Друг рассказал у гроба о пластических операциях Кириенко

Актер Евгений Герасимов – действующий член Правления и Секретариата Союза кинематографистов Российской Федерации. Несколько недель назад он встречался с Зинаидой Кириенко на одном из заседаний – на пленуме ее, как представителя совета старейшин, избрали в секретариат. А сегодня именно Евгений Владимирович открыл траурную церемонию...
Зинаида Михайловна была актрисой редкого дарования и красоты. По словам Герасимова, пластических операций она не делала. "Она не делала никаких косметических процедур, как многие актрисы", – заявил Герасимов у гроба Кириенко.
Актриса тоже это всегда подчеркивала. "Ко мне приезжали ученые и обследовали мой организм, – рассказала звезда во время последнего интервью "Дни.ру". – Они пришли к выводу, что на 20 лет моложе своих паспортных данных – и просто не поверили. Мне очень приятно, конечно, но я этой информацией особенно не заинтересовалась – восприняла ее с юмором".
Напомним, несколько дней назад актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание. 12 февраля ее сердце остановилось...