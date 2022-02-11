Официально объявлено имя нового ведущего КВН: Куда делся Масляков?

Недавно российский ведущий Александр Масляков рассказал, что столкнулся с недугом. Из-за положительного ПЦР-теста он не смог вести КВН, поэтому Первому каналу в срочном порядке пришлось искать ему замену. Сначала предполагалось, что это будет кто-то, связанный с КВН. Теперь точно стало ясно, кто же будет новым ведущим.
Стоит отметить, что заслуженный деятель искусств 80-летний Александр Масляков заразился коронавирусом второй раз. Сейчас он находится дома и соблюдает карантин.
Сегодня в микроблоге КВН появилось сообщение о том, что Дмитрий Нагиев проведет игры и финал высшей лиги КВН.
"Ведущий игр — Дмитрий Нагиев! В этом году нас ждут новички, которые готовы ворваться в сезон, чтобы составить конкуренцию уже знакомым зрителю командам, вновь вступившие в борьбу за чемпионство", – говорится в сообщении.
О Нагиеве как о новом ведущем КВН заговорили несколько недель назад. Тогда гипотезу выдвинул Денис Косяков. Дмитрий Нагиев не стал опровергать информацию.
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Масляков намекнул, что скоро объявит о завершении карьеры на телевидении. Он отметил, что в его сфере появилось много молодых и перспективных людей.