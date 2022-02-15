Во время родов жены Задойнова из "Дома 2" случилось непредвиденное: Я переживала

Неделю назад звезда "Дома 2" Александр Задойнов стал отцом во второй раз.

Супруга Александра подарила ему чудесную дочку, которая для брака звездной пары стала настоящем спасением, ведь сама Ксения признавалась, что их отношения висели на волоске.

Теперь девушка активно делится с подписчиками подробностями своих родов и, как оказалось, не все в тот момент шло по плану. Во время появления малышки на свет медики приняли решение отказаться от естественных родов и провести кесарево сечение. Естественно, эта новость не обрадовала молодую маму – она стала беспокоиться, но даже не из-за самой операции, а из-за того, как она повлияет на фигуру, которой Ксения так гордилась.

"Меня это очень тревожило, и я переживала. Мне сказали: "Вот, Ксюш, ты родишь, и еще около двух-трех недель будешь ходить с беременным животиком", – поделилась своими чувствами супруга звезды "Дома 2".

Девушка призналась, что, на самом деле, многие мамы переживают из-за этого, вот она и решила рассказывать о своем состоянии, чтобы развеять мифы о фигуре после кесарева сечения. Ксения продемонстрировала свой живот: да, он еще не маленький, но уже виднеются проблески талии. Оценив свой внешний вид, она заявила, что восстановление будет проходить с быстрыми темпами.

"Есть лишние килограммы, но, мне кажется, они уходят очень даже хорошо. Есть отек, и матка еще не полностью сократилась. Так что не бойтесь те, кто идет на кесарево сечение, все восстановится очень быстро", — подробно описала свою физиологию Ксения.

