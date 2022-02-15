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Шоу-бизнес
Во время родов жены Задойнова из "Дома 2" случилось непредвиденное: Я переживала

Во время родов жены Задойнова из "Дома 2" случилось непредвиденное: Я переживала

Неделю назад звезда "Дома 2" Александр Задойнов стал отцом во второй раз.
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Супруга Александра подарила ему чудесную дочку, которая для брака звездной пары стала настоящем спасением, ведь сама Ксения признавалась, что их отношения висели на волоске.

Теперь девушка активно делится с подписчиками подробностями своих родов и, как оказалось, не все в тот момент шло по плану. Во время появления малышки на свет медики приняли решение отказаться от естественных родов и провести кесарево сечение. Естественно, эта новость не обрадовала молодую маму – она стала беспокоиться, но даже не из-за самой операции, а из-за того, как она повлияет на фигуру, которой Ксения так гордилась.

"Меня это очень тревожило, и я переживала. Мне сказали: "Вот, Ксюш, ты родишь, и еще около двух-трех недель будешь ходить с беременным животиком", – поделилась своими чувствами супруга звезды "Дома 2".

Фото: instagram.com/stories/zadoynova_ksusha/

Девушка призналась, что, на самом деле, многие мамы переживают из-за этого, вот она и решила рассказывать о своем состоянии, чтобы развеять мифы о фигуре после кесарева сечения. Ксения продемонстрировала свой живот: да, он еще не маленький, но уже виднеются проблески талии. Оценив свой внешний вид, она заявила, что восстановление будет проходить с быстрыми темпами.

"Есть лишние килограммы, но, мне кажется, они уходят очень даже хорошо. Есть отек, и матка еще не полностью сократилась. Так что не бойтесь те, кто идет на кесарево сечение, все восстановится очень быстро", — подробно описала свою физиологию Ксения.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
15 февраля 2022, 08:50 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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