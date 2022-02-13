"Ты научила меня любить": Малинин поздравил жену с годовщиной

Александр Малинин и его жена Эмма отпраздновали 32 года совместной жизни.

Брак артиста считается чуть ли не самым крепким в отечественном шоу-бизнесе, его супруга не их медийного мира, она работает врачом. Эмма стала для Александра третьей женой, они заключили брак в 1990 году. Пара до сих пор живет в любви и согласии, Малинин очень тепло поздравил супругу с праздником.

"Душа моя, сегодня исполняется ровно 32 года со дня нашей свадьбы. Я так жалею что очень быстро пролетает время. Все эти годы я был счастлив рядом с тобой. Ты научила меня по-настоящему жить и любит (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Александр.

Поклонники тут же написали уйму восторженных комментариев. "Поздравляем! Счастья, здоровья, любви, радости, добра, благополучия… Божьих благословений во всем!", "Как давно вас не было вместе в ленте... Красивая, гармоничная пара!", "Светлая, красивая пара! Вы с годами стали похожи друг на друга! Всех земных благ вам и вашей семье!", "Самые лучшие пожелания вашей семье! Вы смогли сохранить самые светлые чувства и пронести их через годы совместной жизни!", "Всех благ Вашей семье!", "Самая красивая пара", – написали комментаторы.