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Шоу-бизнес
Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы

Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы

Эмма Малинина не смогла смолчать после скандального заявления Ольги Зарубиной.
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Гостьей недавнего выпуска передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала певица Ольга Зарубина. Некогда популярная артистка рассказала о своей личной жизни, в частности, об отношениях со своим первым мужем Александром Малининым, от которого она в 1985 году родила дочь Киру.

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По словам Зарубиной, бывший супруг никогда не любил ее. Якобы Александр вступил с ней в брак в начале 80-х только из-за необходимой для него московской прописки. Также певица поведала о состоявшейся спустя долгие годы встрече Малинина с дочерью Кирой, которую он не признавал. Беседа запомнилась тяжелой. Ольга отметила, что отторжение отца стало травмой для ее наследницы.

И если бы Зарубина не упомянула нынешнюю супругу Малинина Эмму, скандала, вероятно, можно было бы избежать. Жена певца не смогла смолчать, услышав о том, что Ольга назвала ее "психопаткой". Якобы из-за возлюбленной Александр не общается с Кирой.

"Подлая клевета, для которой почему-то до сих пор находят прайм-тайм на федеральных каналах", – написала Эмма в своем инстаграм-аккаунте, желая защитить своего мужа от лжи.

Супруга Александра Малинина считает Ольгу Зарубину глубоко травмированным человеком, который специально искажает факты и пытается опорочить других. По мнению Эммы, певица разрушила свою семью и карьеру, и спустя много лет не может забыть и оставить в покое бывшего мужа.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2021, 14:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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