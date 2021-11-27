Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы

Гостьей недавнего выпуска передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала певица Ольга Зарубина. Некогда популярная артистка рассказала о своей личной жизни, в частности, об отношениях со своим первым мужем Александром Малининым, от которого она в 1985 году родила дочь Киру.
По словам Зарубиной, бывший супруг никогда не любил ее. Якобы Александр вступил с ней в брак в начале 80-х только из-за необходимой для него московской прописки. Также певица поведала о состоявшейся спустя долгие годы встрече Малинина с дочерью Кирой, которую он не признавал. Беседа запомнилась тяжелой. Ольга отметила, что отторжение отца стало травмой для ее наследницы.
И если бы Зарубина не упомянула нынешнюю супругу Малинина Эмму, скандала, вероятно, можно было бы избежать. Жена певца не смогла смолчать, услышав о том, что Ольга назвала ее "психопаткой". Якобы из-за возлюбленной Александр не общается с Кирой.
"Подлая клевета, для которой почему-то до сих пор находят прайм-тайм на федеральных каналах", – написала Эмма в своем инстаграм-аккаунте, желая защитить своего мужа от лжи.
Супруга Александра Малинина считает Ольгу Зарубину глубоко травмированным человеком, который специально искажает факты и пытается опорочить других. По мнению Эммы, певица разрушила свою семью и карьеру, и спустя много лет не может забыть и оставить в покое бывшего мужа.