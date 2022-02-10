"С Сергеем вы лучше смотрелись!": взявшуюся за старое Волочкову жестко приложили

Во время отношений с банщиком Сергеем танцовщица сменила контент в своем микроблоге, публикуя фото с возлюбленным в довольно скромном для себя виде. Многие поклонники порадовались за звездную блондинку, отмечая, что мужчина хорошо на нее влияет.
Однако после того, как знаменитость рассталась с избранником, в ее инстаграм-аккаунте все чаще стали появляться снимки со шпагатом. Больше там стало и ее оголенного тела. На сей раз Анастасия Волочкова поделилась с фолловерами подборкой кадров в разных купальниках. Не забыла она и про снимок с растяжкой.
"Вот и долгожданные фото в купальниках. Полистайте. Какой на ваш взгляд мне подходит больше всего?", – поинтересовалась звезда у подписчиков. Пост вызвал у россиян противоречивую реакцию. Одни принялись давать ей советы по существу вопроса, другие осыпали комплиментами за стройную фигуру, а третьи разнесли в пух и прах.
Так, критики отметили, что Анастасия Волочкова снова взялась за старое. "С Сергеем вы лучше смотрелись!", – заявила одна из пользовательниц соцсети.
Напомним, ранее экс-любовник балерины высказался об их расставании. Мужчина дал понять, что Анастасия Волочкова его чем-то сильно обидела, и отношений у них уже точно не будет. В чем именно причина разлада, Сергей объяснять не стал.