Не жалеет денег, но запрещает говорить о матери: что стало с брошенными Цекало детьми от Галушки

Александр Цекало не бросил бывшую семью на произвол судьбы, однако установил в общении с детьми собственные правила. Например, запретил им говорить о матери в стенах своего дома.

Несколько лет назад Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой, шокировав общественность. Со стороны брак шоумена с Викторией Галушкой, который продлился 10 лет, казался идеальным. К тому же, пара вместе растила двоих детей. Тем не менее артист одним махом вычеркнул бывшую супругу из жизни, женившись на молодой красавице Дарине Эрвин, и переехал за границу. Сын и дочь экс-супругов остались жить с матерью, а отца теперь практически не видят.

Долгие годы поклонники радовались, что личную жизнь Александра Цекало перестали сотрясать громкие скандалы. В 2007 году он тихо женился на сестре Веры Брежневой, оставив в прошлом все бурные романы. Пара растила двоих общих детей, вместе появлялась на мероприятиях, а Александр вел себя как примерный семьянин. А 2018 году журналисты подловили Цекало в объятиях жгучей брюнетки. Разлетевшиеся по Сети снимки шокировали общественность.

Поклонники пары поспешили обвинить ведущего в измене и обозвать его молодую возлюбленную Дарину Эрвин разлучницей. Только через несколько месяцев стало известно, что Александр и Виктория давно развелись. Такой поворот событий удивил общественность еще больше. Пока Цекало вовсю готовился жениться на новой избраннице, фанаты переживали за дальнейшую судьбу брошенной им Галушки и двоих маленьких детей.

Сегодня у обоих экс-супругов все хорошо. Александр связал себя узами брака с Дариной, которая моложе его на 30 лет, и перебрался в Лос-Анджелес. Виктория, судя по всему, еще не нашла себе нового спутника, зато заметно преобразилась. А дети бывших избранников, 13-летняя Александра и 9-летний Михаил, остались жить с матерью, но не потеряли связь с отцом.

Цекало и Галушка не смогли сохранить хорошие отношения ради наследников. Знаменитый отец продолжает общаться со своими кровиночками, но почти с ними не встречается. В редких случаях, когда Миша и Саша приезжают к родителю в США, тот запрещает им упоминать о матери. Очевидно, у обоих экс-супругов остался неприятный осадок. К тому же, после развода Александр с трудом договорился с бывшей женой, чтобы та отказалась от его фамилии. Виктория не хотела идти на уступки, а Дарина отказывалась становиться Цекало, пока эту же фамилию носит ее предшественница. Чтобы решить проблему, ведущий заплатил экс-супруге немаленькую сумму.

Тем не менее шоумену крупно повезло. Его новая избранница и наследники быстро поладили, а сам Александр, судя по всему, по-настоящему счастлив. К тому же, мужчина продолжает поддерживать бывшую семью. Он оставил экс-супруге с детьми дом и машину, взял на себя финансовые заботы о наследниках и старается принимать активное участие в их жизни.