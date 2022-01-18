Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало

Супруга знаменитости внезапно разоткровенничалась.

В 2018 году стало известно, что Александр Цекало расстался с третьей супругой Викторией Галушкой – сестрой певицы Веры Брежневой. Многолетний брак продюсера, по слухам, рухнул из-за его нового увлечения – художницы и актрисы Дарины Эрвин. Дескать, потерявший голову от любви Александр оставил Виктории, родившей ему двух детей, дом и автомобиль, и ушел к новой зазнобе.

В Сети Дарину назвали любовницей и разлучницей. Александра такое положение дел очень расстроило. Цекало даже публично вступался за униженную возлюбленную. "Слово любовница неуместно и оскорбительно", - отмечал продюсер. Он утверждал, что сошелся с Эрвин уже после расставания с Галушкой, но сплетники в Интернете настойчиво утверждали обратное. В 2019 году Цекало оформил развод и отвел Эрвин под венец.

Вокруг этой парочки, стоит сказать, муссировалось много слухов. Поговаривали даже, что Эрвин и Цекало свел общий знакомый. Долгое время четвертая супруга 60-летней знаменитости отмалчивалась, предпочитая держать в секрете подробности личной жизни, однако накануне все же приоткрыла завесу тайны.

В личном микроблоге Дарина Эрвин откровенно рассказала о первом знакомстве с мужем. По словам 30-летней художницы, с Цекало она столкнулось в кафе случайно. В тот момент они не были знакомы и не имели общих друзей. Роман, как оказалось, развивался стремительно – Александр сделал предложение Дарине через три месяца после первой встречи. О том, был ли Цекало разведен на тот момент, девушка умолчала.