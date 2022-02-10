"Убит!": Цискаридзе выдал себя за умершего в страшных муках покойника

10 февраля 1837 года в Петербурге на съемной квартире в адских муках умер раненый Дантесом Александр Пушкин. Поэту было 37 лет. Целая толпа стянулась к дому на Мойке, откуда вышел человек и объявил: "Пушкин умер". "Убит!" – выкрикнул кто-то из толпы. Именно тогда в истории российского государства закончилась одна эпоха и началась другая...
Прошлое обязательно нужно помнить, так как это наша культура, наша история и наш национальный колорит, считает российский артист балета Николай Цискаридзе. В своем "Инстаграм" он опубликовал фото, на котором предстал в образе Пушкина – с кудрявыми волосами и с бакенбардами.
Стоит отметить, что Николай Цискаридзе регулярно вспоминает в своем "Инстаграм" великих людей, публикуя их яркие цитаты и портреты, а также упоминая значимые даты.
"В день памяти великого особенно хочу прикоснуться к его грандиозному наследию. <...> Наше все! И вот такой однажды у меня был фотопроект Екатерины Рождественской, где посчастливилось воплотить образ Александра Сергеевича!" – написал Цискаридзе.
Фанаты восхитились образом балетмейстера и оценили его вклад в развитие современно культуры.