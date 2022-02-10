Онкобольной Николаев цепляется за жизнь: Любят хоронить

Недавно в СМИ появилась информация о том, что знаменитый телеведущий получает солидную прибавку к пенсии, и это натолкнуло россиян на мысль об окончательном уходе Юрия Николаева на заслуженный отдых. Поклонники забеспокоились, что это может быть связано с ухудшением здоровья артиста, ведь известно, что он страдает тяжелым онкологическим заболеванием.
Юрий Николаев решил успокоить народ и сам вышел на связь. Мужчина заявил, что он чувствует себя нормально и дал понять, что вовсе не спешит умирать, как то могли подумать особо впечатлительные поклонники.
"Я жив. А то сейчас СМИ очень часто любят хоронить еще живых людей," – заявил телеведущий.
Более того, онкобольной Николаев не просто цепляется за жизнь, но продолжает работать и даже еще не собирается на пенсию. В комментарии "АиФ" телеведущий отметил, что он все еще находится в штате Первого канала, а надбавку к пенсии за звание "Народный артист" мужчина получает уже несколько лет. Даже странно, что это информация всплыла только сейчас.
Напомним, что рак кишечника Николаеву диагностировали еще в 2004 году. С тех пор бессменный ведущий "Утренней почты" пережил несколько рецидивов, но не потерял присутствия духа. Болезнь мужчины может иметь наследственный характер, так как от онкологии умерла его мама. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Юрий Николаев шокировал россиян своим видом.