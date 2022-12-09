"Насиловал": Семенович разболталась о домогательствах известного режиссера

Экс-солистка "Блестящих" всегда выделялась на фоне других девушек своими пикантными формами. После ухода из группы звезда не потерялась и продолжила строить свою карьеру. Недавно Анна Семенович дала откровенное интервью, в котором разболталась о домогательствах.
Сексапильной блондинке задали прямой вопрос: становилась ли она когда-нибудь жертвой подобных историй. И ее ответ, наверное, удивит многих: несмотря на прекрасную внешность, ей никогда не поступали предложения переспать с кем-то ради продвижения по карьерной лестнице.
Анна Семенович также порассуждала о представительницах как отечественного, так и зарубежного шоу-бизнеса, которые спустя многие годы обвиняют в домогательствах какого-нибудь известного режиссера.
Как оказалось, такое поведение дамочек ей совершенно не понятно: мол, какой был смысл молчать все эти годы, рассказать об этом надо было сразу, причем полиции.
"Извини, милая, но, если ты ему дала сама, он же тебя не насиловал за эту роль – значит, ты получила бартер. Ты дала ему свое тело, он тебе дал роль", – довольно резко высказалась звезда.
Анна Семенович также предположила, что, возможно, некоторые знаменитости, обвиняя кого-то в домогательствах, просто-напросто привлекают внимание к своей персоне.