Подразнила народ: Сексапильная Хайди Клум прилюдно оголила свои прелести

Хайди Клум удивила всех своим откровенным появлением на людях.

Немецкая топ-модель, кажется, не собирается стареть: в свои 49 лет она легко может дать фору молодым коллегам. Каждый ее выход в свет вызывает у публики ярое восхищение! Вот и на этот раз народ остался в восторге от внешнего вида Хайди Клум.

Вчера в Санта-Монике звезда посетила церемонию вручения премии People's Choice Awards, где была приглашенным гостем. Кажется, что своим оригинальным нарядом она затмила всех – не зря же американские таблоиды акцентируют внимание на ее платье. В то время как другие звездные участники мероприятия, не проявив особой смекалки, пришли в "голых" нарядах, смокингах, леопарде и блестках, модель явилась туда в сдержанном, но очень пикантном образе!

Хайди Клум надела зелено-белое платье с деконструкцией – вырезы и неровные линии повсюду! Собственно, благодаря им звезда и оголила прилюдно свои прелести: вырез на спине открыл обзор на ее утонченную спину, а короткая длина юбки – на стройные и сексапильные ноги. Вот так вроде бы скромно, но эффектно она подразнила народ.

Кто только не восхитился нарядом модели! Но это не единственное, что удивило собравшихся. Во время общения с прессой звезда рассказала о своих секретных талантов, а один из них – умение петь йодль. Что уж говорить, по просьбе журналистов Хайди Клум даже исполнила пару мотивов и была очень горда собой.