Черти бабку раздирают: сбежавшая в Израиль Пугачева возмутила паскудной бесовской молитвой

В начале октября жена иноагента Алла Пугачева обратилась к россиянам: "Молюсь за вас на Святой земле. Я счастлива!" Но только теперь стало известно, как именно и за что молится Народная артистка Советского Союза. И лучше бы нам этого не знать...

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