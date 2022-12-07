Грудастая чемпионка Туктамышева кричит в сладких муках у всех на виду: Побаловалась с искусственным

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, Заслуженный мастер спорта России Елизавета Туктамышева успевает не только заниматься спортом, но и активно вести блог в социальных сетях. Она постоянно делится с подписчиками новостями и фотографиями.
И если представительницы прекрасного пола больше следят за образом жизни фигуристки, то многих мужчин интересуют больше ее пышные формы, тем более, что роскошную грудь спортсменка не скрывает.
В очередной раз Елизавета Туктамышева привлекла к себе внимание, опубликовав новые снимки, а точнее картинки, обработанные искусственным интеллектом. Блогерша рассказала подписчикам о новом приложении, которое предает фотографиям мультяшный образ.
Конечно, ожидание обработки эксклюзивных картинок было томительным, но после сладких мук фигуристка получила невероятный результат, заставивший кричать от счастья. Бурной реакцией чемпионка поделилась в своем телеграмм-канале.
"Побаловалась с искусственным интеллектом 😄приложение "LENSA" если кого-то заинтересовало)) мне лично очень понравилось!" – написала Елизавета Туктамышева.
Данное приложение, к слову, доступно на Google Play. Согласно описанию от разработчиков, это фоторедактор, позволяющий ретушировать снимки с помощью многочисленных инструментов и бьюти эффектов. Елизавета Туктамышева обработала и опубликовала сразу десять различных картинок.