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Шоу-бизнес
Грудастая чемпионка Туктамышева кричит в сладких муках у всех на виду: Побаловалась с искусственным

Грудастая чемпионка Туктамышева кричит в сладких муках у всех на виду: Побаловалась с искусственным

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фото.
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, Заслуженный мастер спорта России Елизавета Туктамышева успевает не только заниматься спортом, но и активно вести блог в социальных сетях. Она постоянно делится с подписчиками новостями и фотографиями.

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И если представительницы прекрасного пола больше следят за образом жизни фигуристки, то многих мужчин интересуют больше ее пышные формы, тем более, что роскошную грудь спортсменка не скрывает.

В очередной раз Елизавета Туктамышева привлекла к себе внимание, опубликовав новые снимки, а точнее картинки, обработанные искусственным интеллектом. Блогерша рассказала подписчикам о новом приложении, которое предает фотографиям мультяшный образ.

Конечно, ожидание обработки эксклюзивных картинок было томительным, но после сладких мук фигуристка получила невероятный результат, заставивший кричать от счастья. Бурной реакцией чемпионка поделилась в своем телеграмм-канале.

"Побаловалась с искусственным интеллектом 😄приложение "LENSA" если кого-то заинтересовало)) мне лично очень понравилось!" – написала Елизавета Туктамышева.

Данное приложение, к слову, доступно на Google Play. Согласно описанию от разработчиков, это фоторедактор, позволяющий ретушировать снимки с помощью многочисленных инструментов и бьюти эффектов. Елизавета Туктамышева обработала и опубликовала сразу десять различных картинок.

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Елизавет Туктамышева. Фото: Paul Chiasson / CP / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2022, 10:45 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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