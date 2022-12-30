"Не хочу тратить жизнь": испытывающая чувство вины Андреева сказала последнее слово

Паулина Андреева рассказала то, что нужно знать ее поклонникам.

В недавнем интервью избранница Федора Бондарчука высказалась о такой части публичной профессии, как желание незнакомцев сделать снимок со звездой на память. Паулина Андреева призналась, что никогда не откажет ребенку в просьбе сфотографироваться. Она даже сама предложит ему сделать это, если тот будет стесняться. Однако артистка, как она сама сказала, не готова угождать каждому встречному.

Андреева считает, что вовсе не должна отвечать согласием на просьбу незнакомца сделать селфи. По словам актрисы, она не понимает, в чем смысл присутствия ее снимка в чужом смартфоне. "Я не хочу тратит на это свою жизнь", – заявила Паулина. Это последнее слово 34-летней знаменитости в извечном споре о том, обязаны ли публичные люди давать добро на совместный снимок.

Кстати, до формирования личной позиции в этом вопросе Паулина Андреева испытывала чувство вины за отказ желающему сделать с ней снимок. Причем в том, что актриса виновата, пытались убедить эти самые люди, которые не получили снимок со звездой. В общем, сейчас супруга Федора Бондарчука с удовольствием пообщается с незнакомцем, нежели сфотографируется с ним.