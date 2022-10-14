"Не прячет беременность": что происходит с Паулиной Андреевой

Чужая душа — потемки, ну а семья тем более. Умудренные жизнью Паулина Андреева и Федор Бондарчук давно поняли, что счастье любит тишину. Они не из тех, кто готов выставить напоказ самое сокровенное ради пиара. За это пару и уважают многочисленные фанаты.
Супруги никогда не имели привычки быть в центре общественного внимания, однако раньше регулярно появлялись на светских раутах. Теперь же громкие события в мире шоу-бизнеса проходят без их участия. А сплетники решили, что этому есть глубоко интимные причины.
Так в фанатской среде появились домыслы, будто Паулина Андреева ждет ребенка и прячет беременность. Никаких подтверждений этому актриса не давала, да и намеков с ее стороны не было. Однако тех, кто надумал у себя в голове небылицы, переубедить сложно.
На ситуацию пролить свет решила таролог Марианна Абравитова. Она увлеклась гаданием на тему того, что происходит с артисткой. После манипуляций с картами специалист заявила: Андреева занята творчеством, а в семье ее тишь да гладь.
"Я не вижу, что Паулина скрывается или прячет беременность", — уточнила женщина. Согласно результату расклада, знаменитость по-прежнему любит Федора Бондарчука. Одна часть фанатов звезды сочла предсказание неточным, в то время как другая лишний раз порадовалась за Андрееву и ее супруга.