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Шоу-бизнес
"Сменила несколько": брошенная молодым мужем перед венчанием Азиза пошла по мужикам

"Сменила несколько": брошенная молодым мужем перед венчанием Азиза пошла по мужикам

Азиза рассказала о расставании с мужем-итальянцем.
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В 2021 году певица решила выйти замуж. Да, не за кого попало, а за итальянца Алессандро Лортэ! Уже довольно возрастная дама нашла себе супруга помоложе – разница в возрасте составляет 16 лет. Но это, очевидно, не стало преградой для их любви: Азиза буквально светится от счастья.

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Для этого, к слову, есть прекрасный повод. Как недавно рассказывала артистка, они с супругом собираются венчаться, а таинство состоится уже грядущей весной. Правда, горячий итальянец бросил свою возлюбленную перед важным событием. На день рождения модного дизайнера Аники Керимовой она пришла одна.

Как оказалось, Алессандро Лортэ оставил свою благоверную, потому что не смог пережить суровые российские морозы. Сейчас бизнесмен в Италии, а Азиза решила остаться в России рядом со своими поклонниками. Впрочем, без мужа ей не пришлось скучать. Как пишут журналисты, побывавшие на мероприятии, певица была окружена мужским вниманием.

После того, как артистка исполнила песню, к сцене сбежались представители сильного пола, желавшие с ней сфотографироваться. Собственно, звезда не стала отказывать и, так сказать, пошла по мужикам: делать фотографии и о чем-то беседовать, не обделяя никого вниманием.

Она также успела поболтать с журналистами и раскрыть пару деталей предстоящего таинства. Как оказалось, платье для венчания ей шьет виновница торжества.

"Аника хотела, чтобы я в день венчания сменила несколько платьев. Но я решила, что в наше непростое время – это лишнее, даже неприлично", – рассказала Азиза.

Азиза. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2022, 18:00 Источник: PROзвезд ✓ Надежный источник
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